I guai non finiscono più per Benjamin Mendy, alle prese con nuovi guai giudiziari. Nel corso dell'udienza preliminare tenutasi mercoledì al tribunale di Chester, riferisce L'Equipe, al difensore del Manchester City è stata presentata una nuova accusa di stupro: i capi di imputazione salgono così a otto per il francese, dal 7 gennaio in libertà condizionata dopo 134 giorni di detenzione provvisoria. La prossima udienza preliminare è fissata per il prossimo 11 marzo, mentre il 25 luglio partirà il processo.