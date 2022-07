Mauro Icardi continua ad aspettare offerte e rimane "coccolato" nella sua prigione dorata del PSG in cui, con ancora due anni di contratto a 9 milioni annui, sicuramente non se la passa male.



Chi si sta rimettendo in gioco con una vecchia passione è invece la bellissima moglie Wanda Nara che, dopo un'estate incandescente a colpi di bikini e scatti super-hot, ora è pronta a tornare in tv con un nuovo programma. Non Italia, almeno per ora, bensì in Argentina con un programma che arriverà anche a raccontare i Mondiali in Qatar. Ecco gli scatti più sexy di Wanda nella nostra gallery.