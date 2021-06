Arricchirsi, specialmente nel reparto d'assalto, per ritrovare la Champions: questo è il mantra del calciomercato estivo sponda Lazio e, secondo La Gazzetta dello Sport, per concretizzarlo i biancocelesti potrebbero attingere da prodotti della Dea. Il sogno è infatti proprio l'ex Atalanta Riccardo Orsolini, ma il Bologna chiede almeno 20 milioni di euro.



AFFARE PER ENTRAMBE?- La soluzione low cost torna ad essere quindi ancora di casa a Zingonia: Josip Ilicic, quasi 34 anni e non sentirli, ma tanto talento e un grado di duttilità anche più alto di Orsolini. La Lazio offrirebbe ai Percassi tra i 5 e i 6 milioni di euro: l'entourage orobico sta valutando seriamente la proposta.