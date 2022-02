Ieri si è chiuso alle 20 il mercato in entrata dei club di Serie A, ma chi vuole provare a completare la propria rosa per compensare mancati colpi o infortuni last minute ha ancora un'opportunità, quella di pescare dal mercato degli svincolati. I giocatori liberi da contratto da inizio anno, oppure che si siano svincolati entro la deadline del mercato, da ieri alla 20.01 e ancora per qualche settimana, potranno firmare nuovi accordi con i nostri club.



OCCASIONI? - Storicamente non è per niente semplice andare a pescare giocatori validi in questo mercato perché da un lato coloro che sono rimasti senza contratto da inizio anno arrivano da 5 mesi di inattività e per rimetterli in condizione, in media, servirebbero non meno di 30/45 giorni. Chi invece si è svincolato in questi giorni è perché faticava a trovare spazio nel club in cui era sotto contratto e, di conseguenza, è indietro di condizione al pari degli latri.



DA DIEGO COSTA A ZARATE - Eppure ci sono giocatori che potrebbero ancora accasarsi in Serie A e sono tanti quelli che, anche per pedigree e palmares, potrebbero far svoltare club in difficoltà. Il nome più importante? È quello di Diego Costa trattato a lungo dalla Salernitana, ma su cui ci sono dubbi contrattuali e fisici. Poi c'è Sebastian Giovinco, ex Juve, Parma e non solo, ma anche vecchie conoscenze del nostro campionato come Rodrigo Ely cresciuto nel Milan ma devastato dagli infortuni. Occasioni last minute pronte per essere colte. Ecco i più appetibili.