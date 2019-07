La Lazio sta pensando a come completare l'attacco. Con Caicedo confermato da Inzaghi, la società biancoceleste si sta guardando intorno per vedere se ci sono margini per migliorare le bocche di fuoco messe a disposizione di Inzaghi. Lo staff sta valutando i giovani Adekanye e André Anderson. Con un occhio sulle occasioni di mercato, un profilo che potrebbe tornare di moda corrisponde a Danny Welbeck.



MERCATO LAZIO - L’attaccante inglese – di origini ghanesi – si è da poco svincolato dall’Arsenal, sta valutando molte destinazioni. Non gli mancano le offerte e gli interessamenti. Secondo il The Sun, sono pronti ad assicurare che la Lazio sia in prima fila per il giocatore. Il nodo è l’ingaggio: Welbeck parte da una richiesta di 100 mila sterline a settimana, una cifra decisamente fuori budget per la Lazio.