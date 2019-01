Sulla bocca di tutti, è scattata di nuovo la sua ora. Lo vogliono tutti, di continuo. Ne hanno parlato tutti durante il calciomercato estivo:Le big lo volevano, dall'estero interessamenti di Manchester United, PSG, Real Madrid, in Italia Marotta (alla Juventus) lo teneva nel mirino.una ridda di voci, una dopo l'altra, sempre più asfissianti, pressanti, spesso pervasive a livello social. Tutti gli operatori di mercato si sono scontrati con la domanda:. Che, dal canto suo, ha sempre seguito il Lotito-pensiero: il valore di Milinkovic lo ha fatto il mercato, ed era un valore alto, altissimo. Un valore che è sceso, nei mesi successivi, attirando di nuovo gli appetiti altrui (Milan in prima linea) secondo radio-mercato.A gennaio, bentornati, riecco Milinkovic Savic sulla cresta del calciomercato. Anche perché, va detto, al netto di un pronti-via in campionato da dimenticare (che di certo non ha alzato il valore del suo cartellino, anzi), Milinkovic ha dimostrato di poter tornare ai suoi livelli.: ha lasciato i suoi accaniti fan con un super gol al Torino, l'ultimo regalo del 2018 ai tifosi della Lazio. Mercato aperto, e il nome di Milinkovic torna di moda prepotentemente (ma non è che a bocce ferme si scherzasse):Sarebbe uno smacco tremendo per il progetto tecnico di Simone Inzaghi.- Milinkovic, per ammissione stessa di Lotito, è rimasto grazie anche alIl serbo gode della stima assoluta della società sin dal momento in cui ha scelto la Lazio (lo ha ribadito di recente Tare a Sky Sport) ed è fondamentale per le speranze biancocelesti di centrare la Champions League., che futuro con i due big a pieno ritmo? Inzaghi deve fare i conti con quelle che spesso ha definito "corazzate", programmate per ben altri obiettivi: l'Inter è scappata, ma la Roma e il Milan, per parlare solo delle più blasonate, tra mille difficoltà, sono ad un passo.: a gennaio del tutto proibitiva,a giugno chissà. Nel frattempo, come riportano da giorni i media turchi, Tare avrebbe puntato, uno degli astri nascenti della Süper Lig., ma gioca proprio là, sulla mediana, dove il serbo è titolarissimo e sta ricominciando a dominare il gioco. La Lazio ha solo una paura sotterranea: e se il valore di Milinkovic scendesse ancora? Ma Tare crede troppo nel giocatore per dare retta a oscuri presentimenti da Cassandra. Qualcuno sospetta cheL'ambiente, da par suo, nel recente passato, anche meno recente, ha sofferto strappi e lacerazioni da big ben più importanti e decisivi di Milinkovic-Savic.In qualche modo, durante l'estate, la sensazione strisciante che potesse arrivare l'ennesimo addio doloroso si è mossa dietro le quinte. Ma solo in separata sede, in capannelli piccoli, parlandone a bassa voce. Sui social, la grande piazza globale, l'atteggiamento dei tifosi e dell'ambiente era ed è ben diverso. Parola d'ordine:Obiettivo dell'ironia e della goliardia tutta romana dei tifosi della Lazio sono i, figure ibride, a metà tra giornalisti e persone bene (o male) informate sui fatti, che si sono fatti già notare durante la scorsa estate. E sono stati e sono oggetto di frizzi e lazzi da parte dei tifosi,. A chi scrive che mercoledì prossimo arriverà la risposta della Lazio, rispondono alla romana: "'Sto mercoledì doveva arrivare che io c'avevo gli infradito, stamo ai doposci e ancora non se vede luce". Oppure, i più dolci: "Sti milanisti me fanno na tenerezza". C'è chi si porta avanti: "È già pronta la scusa per giustificare l'ovvia permanenza di #MilinkovicSavic alla Lazio?" C'è chi prova a metterla in maniera metaforica: "Oggi vado da Louis Vuitton. Credo che prenderò qualcosa a caso, tanto di cose bellissime ne ha. Andrò alla cassa e con la faccia “da milanista” chiederò se posso pagare oggi 50€ e dare gli altri 600€ fra un annetto. Vediamo se rideranno anche alla cassa". Infine un sintetico, salomonico:Con la speranza, di tutto l'ambiente Lazio, che l'esito sia lo stesso del calciomercato estivo: tutti a Roma vogliono che Milinkovic-Savic resti da Louis Vuitton... pardon,