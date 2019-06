Tutti su Gaich. Insieme al procuratore Pablo Caro, come riporta Lalaziosiamonoi.it, l'attaccante argentino del Sub 20 dell'Argentina è nella capitale: a Roma incontrerà i dirigenti giallorossi e quelli della Lazio. Una trattativa complicata che Tare proverà a portare avanti il più possibile, dopo l'addio a Wesley, passato all'Aston Villa. La Lazio cerca una punta centrale con le caratteristiche di Gaich, che piace a tantissime squadre in Serie A. Su di lui potrebbero muoversi anche Inter e Milan a breve, potrebbe scatenarsi un'asta. Tare, rispetto alla Roma, potrebbe mettere sul piatto una situazione ambientale più serena per crescere ed esplodere in Europa. Gaich, dal San Lorenzo a Roma: su quale sponda del Tevere?