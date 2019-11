Il mercato dell'Inter dipenderà anche dal futuro di Gabigol. La cessione del brasiliano potrebbe garantire ai nerazzurri un bel gruzzoletto da investire e la Gazzetta dello Sport spiega come da viale della Liberazione si aspettino di incassare almeno 25 milioni di euro dalla sua partenza.



“C’è, quindi, la vicenda più intrigante. Vinta la Libertadores e il titolo brasiliano, il Flamengo si sta preparando all’ultimo, prestigioso atto: il Mondiale per club. Anche per questo motivo la trattativa per il rinnovo di Gabigol è entrata in un cono d’ombra. Sinora il giocatore non s’è accordato con la società brasiliana (offerti 4, richiesta 6), a dispetto dell’intesa tra i club. Ma un eventuale nuovo trionfo potrebbe alzare ancora l’asticella. Magari con l’inserimento di una big europea. All’Inter sperano proprio questo: con un rialzo del prezzo almeno sino a 25 milioni. In ogni caso il goleador brasiliano verrà ceduto per contribuire ai nuovi investimenti”.