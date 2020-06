Kumbulla è l'obiettivo primario della Lazio. E le parti sono vicinissime: decisivo l'incontro tra i vertici societari del Verona e Lotito a Villa San Sebastiano, quartier generale del presidente della Lazio. Il classe 2000 è un colpo che Tare vuole regalarsi, soffiandolo all'Inter e ad una concorrenza agguerrita (Juve compresa).



MERCATO LAZIO - Il Verona vuole chiudere in tutta fretta. Come riporta il Corriere dello Sport, l'Hellas vorrebbe chiudere i giochi entro il 30 giugno - domani - per poter ascrivere la cessione di Kumbulla nel bilancio attuale. Sono ore calde, Setti aspetta l'affondo di Lotito: servono 27-28 milioni più un paio di contropartite. I nomi sul tavolo sono molti: Cristiano Lombardi, Valon Berisha di ritorno dalla Bundesliga, Wallace e il polacco Dziczek.