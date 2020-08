Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 26 agosto 2020.



Jamie Vardy, capocannoniere dell’ultima Premier League, rinnoverà il proprio contratto con il Leicester. Lo riporta il Daily Telegraph.



Secondo quanto riferito da Marca Philippe Coutinho, rientrato al Barcellona dopo il prestito al Bayern Monaco, vorrebbe tornare in Premier League, con Manchester United, Arsenal e Chelsea interessate.



Carlo Ancelotti vuole ancora James Rodriguez. Secondo quanto riferito da TalkSport l’Everton è in trattativa con il Real Madrid per il trequartista colombiano.



Secondo quanto riferito dal Guardian il Chelsea potrebbe prendere lo svincolato Malang Sarr, difensore 21enne ex Nizza.