Il Manchester City deve ricostruire. Dopo la sconfitta con il Tottenham e la cavalcata pazzesca del Liverpool di Klopp, all'Etihad si comincia a pensare a vendere e rifare la squadra. Come riporta 90min.com, sono tanti i nomi sul tavolo, e c'è anche quello di Luis Alberto.



MERCATO LAZIO LUIS ALBERTO - Lo spagnolo, autore di una prestazione monstre contro il Verona, condita da due pali, a gennaio sarebbe stato avvicinato dall'Inter, con Eriksen ancora in bilico. Secco il no della Lazio: quest'estate molto dipenderà dall'obiettivo Champions. A Manchester pensano che lo spagnolo potrebbe essere potenzialmente il doppione di De Bruyne. La perplessità riguarda il minutaggio: alla Lazio ha un ruolo di protagonista, sarebbe disposto a giocare un po' di meno?