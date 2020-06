Per la Lazio è incedibile: Ciro Immobile è uno dei senatori dello spogliatoio, oltre che un protagonista di primo piano della cavalcata della Lazio, ad un solo punto dalla Juventus in classifica. Su di lui, nelle ultime settimane, si era intensificato l'interesse del Newcastle, che avrebbe trovato però un altro obiettivo.



MERCATO LAZIO - La trattativa per Immobile rischia di essere complessa, così il club bianconero, ancora in attesa del nuovo proprietario, avrebbe deciso di considerare anche l'attaccante della Roma Schick. In Bundesliga si è ripreso, ha segnato 10 gol, potrebbe partire in prestito con obbligo di riscatto. Come riporta il Daily Mail, è una soluzione facile per il Newcastle, e gradita dalla società inglese.