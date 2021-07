Se il fantasista Josip Ilicic e il portiere Pierluigi Gollini sono considerati due esuberi di cui l'Atalanta si vuole quasi certamente liberare, non si può dire la stessa cosa del difensore Cristian Romero e dell'ala sinistra Robin Gosens.



Entrambi partiranno solo a fronte di offerte irrinunciabili (almeno 50 milioni): per il Cuti il Manchester United pare aver fatto un passo indietro, ma uno avanti-e bello luogo-l'ha fatto il Tottenham. Pur di avere il centrale nerazzurro-entrato di diritto nella Top 11 di Copa America-gli inglesi starebbero valutando l'inserimento di contropartite tecniche nella trattativa.