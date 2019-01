L'edizione odierna del Corriere dello Sport accende i riflettori sul mercato dell'Inter e spiega come a centrocampo il sogno proibito dei nerazzurri sia Kroos.



“Kroos rimane, per costi del cartellino e per l’ingaggio, il sogno proibito perché è il centrocampista top che i dirigenti vorrebbero. Inarrivabile? Forse sì. Forse... Anche la valutazione di Milinkovic però è ritenuta troppo alta e a certe condizioni Marotta e Ausilio non sono disposti a trattare. Modric - che però ha giurato fedeltà al Real Madrid - è una possibilità assai allettante se si libererà a cifre contenute. Dopo che era stato proposto, non ci sono stati nuovi contatti per Hector Herrera, parametro zero del Porto. Attenzione a Ndombele anche se pure il Lione ha pretese alte: c’è la Juve”.