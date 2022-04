In casa Juve il mercato resta sempre nel vivo, con diversi nomi che sono finiti da tempo nel mirino dei dirigenti della Continassa. Uno dei nomi che in questi ultimi giorni è stato prepotentemente accostato a Madama è quello di Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio piace tantissimo ad Allegri e sarebbe l'uomo ideale per far compiere il definitivo salto di qualità alla Juve, ma la concorrenza che c'è attorno al serbo è fortissima. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Mirror, sul 'Sergente' si sarebbe inserito fortemente anche il Manchester United, il quale avrebbe una cifra elevatissima da spendere sul mercato, circa 200 milioni di euro da investire. Un enormità che, potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa finale al centrocampista della Lazio finito anche nel mirino della Juventus Sergej Milinkovic-Savic.