L'Atalanta continua a sondare la pista che porta al centrocampista danese del Lecce Morten Hjulmand, per il ruolo di vice de Roon e vice Koopmeiners. Ma non è l’unica ad essere interessata al capitano dei salentini. Sul ventitreenne danese si è aperta un’asta per la prossima sessione estiva di mercato: in Italia c'è anche la Roma, in Bundesliga l'Eintracht Francoforte.