Dopo l'arrivo di Ederson, 23 anni appena compiuti, l'Atalanta vuole continuare il suo processo di ringiovanimento della rosa. Il prossimo obiettivo per il centrocampo infatti è Joan Ruiz, centrocampista del Villarreal che l'Atalanta conosce bene dopo l'ultima esperienza in Champions: sul classe 2003 però ci sarebbero già da tempo la Roma.



Per battere la concorrenza dei giallorossi, i bergamaschi starebbero preparando un piano per lanciare il giovane, garantendogli intanto la maglia da titolare nella rinomata Primavera nerazzurra.