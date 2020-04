La Juve pensa già al mercato ma come scrive Repubblica.it "per cambiare volto alla squadra, serviranno dunque cessioni pesanti: l'interesse del Real Madrid per De Ligt e del Manchester City per Bonucci, oltre al possibile ritorno di Ronaldo ai Blancos, sarebbero i sacrifici necessari per puntare in alto. Difficile immaginare scenari del genere".