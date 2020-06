La Lazio sta programmando il futuro anche a livello giovanile. E lo fa pescando a piene mani nel bacino romano. Come riporta La Gazzetta Regionale, il nome in arrivo corrisponde a Rovaldo Ahmetaj, talentuoso giocatore classe 2004 dell'Accademia Calcio Roma.



FUTURO LAZIO MERCATO - Negli ultimi anni il settore giovanile biancoceleste ha faticato, soprattutto per quanto riguarda la squadra Primavera. Nella stagione appena conclusa il giovane, nel campionato Under 16 Elite, aveva segnato 8 reti fino allo stop delle attività a causa dell'emergenza Coronavirus. Un rendimento importante che potrebbe valere la chiamata della Lazio.