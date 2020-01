La Lazio vuole il Milinkovic bis. Tare lo ha già individuato sul mercato, e da tempo: Dominik Szoboszlai del Salisburgo ha qualità e forza fisica, e potrebbe arrivare già a gennaio. Proprio per ripetere quanto fatto con il serbo: 6 mesi di ambientamento, come successo anche con Felipe Anderson, qualche presenza, poi in rampa di lancio.



MERCATO LAZIO - C'è un grosso ostacolo: il Salisburgo spara altissimo per il giocatore. La Lazio potrebbe rispedire al mittente Berisha, ma le pretese del club austriaco per ora non scendono: vogliono almeno 35 milioni, anche se per ora Dominik Szoboszlai ha un po' stentato, forse distratto dalle voci di mercato.