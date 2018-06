La Lazio fa la spesa al Salisburgo. Non solo Valon Berisha: i ragazzi di Rose devono aver impressionato particolarmente Tare e Lotito, dal momento che vogliono portarne altri due a Roma. Una maxi-trattativa per rinforzare la Lazio con i migliori giovani in Austria.



MERCATO LAZIO - Come riporta la Repubblica, a breve arriverà infatti anche il momento delle visite mediche di Valon Berisha, acquisto dal valore di 8 milioni complessivo. Dal club austriaco di proprietà della Red Bull, la Lazio sta sondando il terreno per il centrocampista classe 1997 Xaver Schlager e il centrale difensivo croato Caleta Car. Niente sconti in casa Salisburgo, ma la merce in vetrina è pregiata: la Lazio si muove interessata e intende sferrare l'assalto.