Accelerazione Lazio su Borja Mayoral. La Lazio va spedita, vuole chiudere entro fine luglio. Il ds Tare incontrerà gli agenti del giocatore, vuole trovare l'accordo perché è convinto di avere tra le mani un giocatore dal grande potenziale. Offrirà uno stipendio più alto rispetto al Levante - dove ha militato in prestito negli ultimi 2 anni - almeno 1,5 milioni di euro.



MERCATO LAZIO - L'attaccante, il cui cartellino appartiene al Real Madrid, come riporta il Messaggero viene valutato 20 milioni. Ma la Lazio è convinta di poter strappare un sostanzioso sconto: non vuole spendere più di 10 milioni più 2-3 di bonus. Sa che tra 1 anno va in scadenza, non può essere valutato a prezzo pieno. Il Real vorrebbe inserire il diritto di recompra, ma difficilmente Lotito accetterà.