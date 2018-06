La nuova Lazio comincia a prendere forma, piano piano. Negli ultimi giorni, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe arrivato a Roma l'estremo difensore Proto, che avrebbe firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo. L'accordo con la Lazio entrerà in vigore dal 1 luglio, quando Proto sarà ufficialmente svincolata dalla sua oramai ex squadra, l'Olympiacos. Nell'ultima stagione, in Grecia, Proto ha disputato 30 presenze.



MERCATO LAZIO - La Lazio cercava un profilo esperto da affiancare a Strakosha, che potesse degnamente sostituirlo quando serve. Il classe '83 ha vissuto gli anni migliori all'Anderlecht, dal 2009 al 2016, con 372 presenze all'attivo. Champions League e nazionale, Proto è il profilo giusto per accompagnare la crescita di Strakosha: la sua avventura alla Lazio chiude di fatto l'esperienza di Vargic in biancoceleste, in attesa di capire dove verrà ceduto.