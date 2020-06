La Lazio lo ha scelto: sarà Luis Suarez a rinforzare l'attacco biancoceleste, in vista della prossima Champions League. Tare ha deciso che il colombiano ha le carte giuste per stupire anche in Serie A, dopo aver segnato gol a raffica nella serie B spagnola.



MERCATO LAZIO SUAREZ - Nei prossimi giorni, come riporta il Corriere dello Sport, è in calendario un appuntamento con l'agente del giocatore, atteso a Roma. L'offerta che la Lazio ha in testa è chiara: 1,5 milioni per 5 anni, un lungo contratto per un giocatore considerato talentuoso e di prospettiva. Bisognerà lavorare per abbassare le pretese del Watford, detentore del cartellino, pronto a scatenare una vera e propria asta. La Lazio farà la sua proposta, e sarà importante: 20 milioni per Suarez, 15 fissi e 5 legati ai bonus.