A sinistra la Lazio dovrà rifondare. Radu e Lulic sono senatori importanti nella rosa, ma l'anagrafe comincia a mietere il suo tributo di assenze. Tare sta già programmando la prossima stagione con un mercato mirato, nel mirino del ds è finito Nicusor Bancu, esterno sinistro del Craiova.



MERCATO LAZIO - Bancu è un calciatore interessante, l’attuale tecnico del Voluntari in Romania è Cristiano Bergodi, una vecchia conoscenza del mondo biancoceleste, ex difensore della Lazio. Ai microfoni di gsp.ro, l'allenatore ha raccontato l'esterno: “Bancu può adattarsi al Lazio. C’è Lulic sì, ma stanno cercando giocatori in quel reparto. Per quanto ho letto, sembra che Bancu sia nel mirino dei biancocelesti. È un ottimo giocatore, mi piace, ed ha caratteristiche anche simili al bosniaco”.