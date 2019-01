Un nome nuovo di mercato per la fascia destra, è Fosu Mensah il mister X?Come riporta Cittaceleste.it, Tare guarderebbe con attenzione in Premier League: la pista Zappacosta è più fredda, ma al Fulham c'è da tenere d'occhio la situazione di Fosu Mensah. Esterno destro molto fisico, vuole chiudere la sua esperienza in prestito al club di Londra e tornare al Manchester United per una nuova esperienza.



MERCATO LAZIO - E se i principali tabloid inglesi parlano della possibilità che Ole Gunnar Solskjær rivitalizzi anche la sua carriera, dopo aver rimesso sulla giusta rotta lo United, alcuni club, tra cui Lazio e Ajax, potrebbero farsi avanti per offrire una nuova chance in prestito al terzino.