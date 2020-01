Il ds Tare si sta già muovendo per rinforzare la rosa sul mercato. A gennaio la Lazio farà poco, ma a giugno ci saranno movimenti importanti, specialmente se dovesse arrivare l'agognata qualificazione in Champions. Il ds albanese come sempre si muove in anticipo, sonda il mercato in cerca di prospetti che possano esplodere sotto la guida di Inzaghi. Per questo motivo non sorprende che siano intensi i contatti con Mino Raiola: la Lazio sta valutando di investire su Rosario, centrocampista in forza al PSV Eindhoven. Compirà 23 anni il prossimo 7 gennaio, è titolare nel suo club ed ha una valutazione di circa 10 milioni. Come riporta il Corriere dello Sport, in Olanda ne parlano molto bene, viene considerato il centrocampista del futuro, e Tare nei Paesi Bassi si muove molto bene. Raiola, dopo averlo proposto all'Atalanta, potrebbe favorire la Lazio per farsi 'perdonare' l'affaire Kishna, mai esploso alla Lazio. Potrebbe lanciare l'assalto per bruciare la concorrenza e portare a casa un pezzo di futuro.