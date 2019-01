La Lazio continua a monitorare con attenzione il mercato dei giovani talenti. Il ds Tare si muove con cautela, non vuole far alzare i prezzi, ma i media turchi ne sono certi: la Lazio è sul baby-talento del Galatasaray Yunus Akgün. E non ha intenzione di lasciarselo sfuggire.



MERCATO LAZIO - Tare lo sta seguendo con attenzione, gli è stato segnalato con parole cariche di ammirazione per le sue caratteristiche importanti e le sue immense possibilità in prospettiva. La Lazio continuerà a monitorarlo, ma non è escluso che possa approfittare dei buoni rapporti con il Galatasaray per sferrare l'assalto.