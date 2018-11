Inzaghi mastica amaro. Amarissimo. Vorrebbe una Lazio da vertice, ma si rende conto, e lo ha detto chiaramente in conferenza stampa, che le altre big, Juventus, Napoli, Inter, Milan, Roma, sono stato costruite in maniera più accurata, approfondita, migliore.



MERCATO LAZIO - Il problema, come riporta il Corriere dello Sport, risiede nel mercato estivo. Inzaghi è convinto che, con uno sforzo maggiore, la Lazio potrebbe competere davvero in alto. Continua a chiedere ai suoi il massimo sforzo, ma mastica amaro. Se si fosse fatto di più in estate, la stagione sarebbe di certo più semplice...