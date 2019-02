La Lazio si muove sul mercato, mentre la squadra a Siviglia cercherà alle 18 di ribaltare il risultato dell'andata. Il ds Tare continua a lavorare sottotraccia per provare a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Sul suo taccuino c'è sempre il brasiliano classe '96 Wesley, del Bruges, che ha colpito gli osservatori di mezza Europa. Su di lui si è mosso anche il Psg, la Lazio dovrà fare in fretta. E farà i conti con una curiosa richiesta.



RIVELAZIONE WESLEY - Uno degli agenti, Paulo Nehmy, avrebbe rivelato la singolare richiesta del ct del Belgio Roberto Martinez: "Dopo la partita contro il Genk ha parlato con il presidente del Bruges Bart Verhaeghe, e ha chiesto la naturalizzazione di Wesley". Wesley piace a tutti, ct del Belgio compreso.