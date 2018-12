Il prezzo di Milinkovic è sceso, e le big d'Europa sono pronte a piombare su di lui. Come riporta Sky Sport, la valutazione del giocatore ora sarebbe più accessibile, attorno ai 100 milioni di euro, e in molti stanno pensando di bruciare le tappe e portarlo via da Roma già nella finestra di mercato invernale.



MERCATO LAZIO - Il Manchester United, come riportano in Inghilterra, ha intenzione di rinforzare pesantemente la squadra: ha "un bisogno disperato" di aumentare il tasso qualitativo del centrocampo, e vuole puntare sul serbo. Difficilmente Milinkovic lascerà la Lazio a gennaio, in piena corsa Champions, depauperando la rosa in un momento delicato della stagione.