Fervono le trattative per portare in casa Lazio un sostituto di de Vrij. Prioritaria quella con il Sassuolo per Acerbi: fino ad ora Lotito e Tare non sono riusciti ad abbassare le pretese di Squinzi. Dall'Argentina spunta un nome nuovo, la Lazio avrebbe puntato un nuovo difensore.



MERCATO LAZIO - La società biancoceleste avrebbe fatto un'offerta da 7 milioni di euro per Marcos Senesi del San Lorenzo. Classe 1997, è un difensore centrale duttile, può giocare anche a sinistra: all'attivo 26 presenze totali, 1 gol e 1 assist. In Italia è già stato accostato a Sassuolo, Fiorentina e Inter. La concorrenza è folta, in Argentina ne sono certi: c'è anche la Lazio.