In testa Igli Tare ha un solo nome: Marash Kumbulla. Il ds biancoceleste vorrebbe portarlo a Roma, crede abbia tutto il potenziale per diventare un top player e ne sta parlando con il Verona. Che ha alzato la posta, consapevole di avere tra le mani un gioiello e di poter innescare un'asta tra le big di Serie A. Per questo la Lazio sul mercato sta studiando tutte le possibili alternative.



MERCATO LAZIO - Il ds Tare ha segnato sul taccuino un altro nome nuovo, low cost: Robin Knoche. 28 anni, bandiera del Wolfsburg, ha sempre giocato con loro. A fine stagione va in scadenza, si sta guardando intorno per capire dove andare. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio è interessata, Tare ne sta parlando con l'entourage del giocatore. 190 cm di forza fisica, Knoche potrebbe arrivare a Roma a parametro 0.