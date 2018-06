La Lazio sonda il mercato, potrebbe approfittare dei disastri altrui. In particolare, il calciomercato è inondato di talenti dello Sporting Lisbona che hanno chiesto la rescissione contrattuale. Un gruppo di violenti, riconducibili alla tifoseria portoghese, il 15 maggio ha fatto irruzione nel centro sportivo, colpendo staff tecnico e giocatori con cinghie e bastoni. Un fatto gravissimo, che ha convinto molti esponenti della rosa a chiedere la rescissione consensuale del contratto.



MERCATO LAZIO - Come riporta Cittaceleste.it, tra i partenti c'è il talentuoso Gelson Martins, portoghese classe '95, tecnico e veloce. La Lazio avrebbe pensato di portarlo a Roma per sostituire Felipe Anderson. I margini di manovra sono ristrettissimi, la trattativa è quasi proibitiva: al costo 0 del cartellino corrisponde una richiesta esorbitante per ingaggio e commissioni. La Lazio ci spera, nel frattempo sul portoghese si sono mosse Arsenal ed altre big d'Europa. Se lo Sporting piange, il mercato di mezza Europa cerca di accordarsi con i suoi giocatori in uscita.