Lazio, per un acquisto servono cinque cessioni. Come riporta il Messaggero, la Lazio potrebbe decidere di prendere un esterno di livello, uno tra Darmian del Manchester United e Zappacosta del Chelsea. Ma per ora non è granchè convinta di fare mercato in entrata, prima bisogna cedere, e molto.



MERCATO LAZIO - Gli indiziati principali a lasciare la Lazio sono 4: Caceres, Basta, Murgia e Rossi. I due ex Primavera andranno in prestito: Rossi andrà al Pescara, Lotito ha dato la sua parola, Murgia potrebbe finire in prestito al Genoa. C'è anche l'ipotesi scambio con Romulo, ex Verona che ai tempi piaceva molto, ma per ora è solo un'idea. Caceres e Basta andranno via a titolo definitivo. Con un'altra cessione (per esempio Patric) la Lazio potrebbe decidere di operare sul mercato in entrata. In vantaggio Zappacosta: ha un ingaggio di 2 milioni (3 per Darmian) e ha un agente, Lucci, con cui la Lazio lavora volentieri (Correa e Badelj). Sempre ammesso che Tare riesca a cedere almeno 5 giocatori...