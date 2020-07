Un nome forte per il vice-Strakosha. L'approdo in Champions consiglia alla Lazio prudenza sul ruolo più delicato, quello tra i pali: con l'addio di Proto bisogna cercare un possibile titolare, che possa fa rifiatare l'estremo difensore albanese quando serve. Sono due i nomi in ballo.



MERCATO LAZIO PORTIERE - Per il ruolo di terzo portiere rientrerà alla base Adamonis, Guerrieri andrà via, Proto anche: Tare deve cercare un secondo portiere. Come riporta il Messaggero, a Tare piace molto Consigli del Sassuolo, ma attenzione all'assist di Peruzzi: il club manager biancoceleste, infatti, avrebbe consigliato Andrea Paleari del Cittadella, da 4 anni in Veneto.