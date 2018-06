Lazio-Acerbi, si tratta ad oltranza. I contatti tra le due società proseguono da giorni, i neroverdi chiedono tra 12 e 13 milioni per il difensore centrale, la Lazio non vuole andare oltre i 9 milioni per un giocatore di 30 anni. Lotito è forte della volontà di Acerbi: gli ha offerto un contratto lungo di 5 anni, ha il suo sì. L'ex Milan sta provando a pressare la sua società, vuole venire a Roma.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, Acerbi avrebbe già chiesto al suo club la cessione. Con una sola condizione: vuole la Lazio, non accetterà altre proposte. Il n.1 del Sassuolo, Squinzi, è un osso duro, durissimo, e non ha un grande feeling con Lotito: potrebbe lasciarsi convincere dall'inserimento di qualche contropartita tecnica, come Danilo Cataldi.