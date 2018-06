La Lazio si muove per piazzare il colpo in attacco. E registra buone nuove dai rumours di calciomercato. Il pacchetto offensivo è da rinnovare in toto: il solo Immobile è certo del posto, Felipe Anderson è vicino alla partenza, Nani ha già lasciato la Lazio. Il ds Tare vorrebbe portare a Roma il brasiliano Wesley del Bruges, giovane talento che ha già stregato gli osservatori del continente.



MERCATO LAZIO – Il ds della Lazio continua a monitorare la situazione e registra il raffreddarsi dell'interesse del Galatasaray. Secondo quanto riferisce la stampa locale, le priorità giallorosse in attacco sarebbero altre: sulla lista di mister Terim ci sarebbero altri nomi, da Andrè Silva, a Musa, Niasse o Welbeck, giocatori più esperti e già affermati. Wesley ha già visitato Formello, vorrebbe la Lazio: ora bisogna chiudere.