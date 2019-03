La Lazio segue Elmas da vicinissimo. La stellina del Fenerbahce ha giocato con la nazionale macedone i due match contro Lettonia e Slovenia: il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, come riporta i media turchi, era in tribuna a seguirlo da vicino. Sul taccuino del ds Elmas è in cima alla lista: ha apprezzato anche la sua duttilità, in nazionale ha giocato anche esterno a sinistra.



MERCATO LAZIO - Sul giocatore rischia di accendersi una vera e propria asta. Lo segue da vicinissimo anche il Tottenham per l'estate, in Italia la Fiorentina ci sta facendo un pensierino, Tare sogna di anticiparli di nuovo, come già successo per Milinkovic Savic. Tutti su Elmas, Tare vuole bruciare la concorrenza e portarlo alla Lazio.