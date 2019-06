Tornare indietro per ripartire. Valon Berisha alla Lazio non è riuscito ad incidere, complici infortuni e un rapporto mai sbocciato del tutto con Simone Inzaghi. Il kosovaro era arrivato come prima alternativa per il centrocampo, con la possibilità di risalire le gerarchie e prendersi una maglia da titolare. Nulla di fatto.



MERCATO LAZIO - Per questo la Lazio vorrebbe in qualche modo farlo tornare al suo antico splendore, e sta prendendo piede l'ipotesi di tornare al Salisburgo, da cui era partito. Come riporta il Tempo, si sta studiando la formula del prestito annuale. Tornare indietro, per provare a riscattarsi: il futuro di Berisha sembra sempre più lontano da Roma.