Dopo aver bloccato l'estremo difensore Proto e Sprocati, la Lazio si prepara a bussare il terzo colpo, stavolta direttamente dalla Liga spagnola. Tare sarebbe vicinissimo a chiudere per Riza Durmisi, esterno danese del Betis. Come riporta la Repubblica, gli spagnoli avrebbero accettato l'offerta di 7 milioni per il 24enne, in passato accostato anche alla Roma.



CALCIOMERCATO LAZIO - Durmisi vicinissimo alla Lazio, ma che tipo di giocatore è? Brevilineo, 168 cm di alterzza, è un terzino sinistro che può giocare a tutta fascia: alla Lazio potrebbe essere la prima alternativa a Lulic, dal momento che Lukaku non ha dato garanzie fisiche adeguate. Nella prima parte di stagione Durmisi si è messo in mostra con il Betis, alla fine ha collezionato 24 presenze condite da 2 gol. Durmisi ha origini macedoni di etnia albanese, Tare lo osserva da tempo e sta per chiudere il colpo.