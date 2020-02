Il Real vuole Milinkovic Savic. Nel progetto di rifondazione delle Merengues il primo nome sulla lista è quello del centrocampista serbo sulla Lazio, su cui tornano prepotentemente le sirene di mercato. La sua Lazio vola altissima in classifica, Milinkovic sta fornendo un rendimento elevatissimo. E il Real Madrid si sta informando.



MERCATO LAZIO MILINKOVIC - Come riporta Tuttosport, il Real è pronto a fare una maxi-offerta quest'estate. Claudio Lotito dal canto suo non ha perso tempo e avrebbe già fatto sapere alla dirigenza spagnola quale sarebbe la sua richiesta: 50 milioni di euro più James Rodriguez, valutato poco più di 30 milioni dalle Merengues e in scadenza nel 2021.