Come riporta Ilbianconero.com è Tiago Lopes, laterale mancino del Porto che va in scadenza il 30 giugno, il prossimo colpo che Jorge Mendes ha proposto alla Juve. Cresciuto nel settore giovanile di Elvas e Porto, Lopes potrebbe essere inizialmente piazzato nella squadra Under 23 allenata da Fabio Pecchia prima di spiccare il volo in prima squadra.