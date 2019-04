Milinkovic Savic contro il 'suo' Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, il sogno della dirigenza rossonera per l'estate 2019 ha un nome e due cognomi: Sergej Milinkovic Savic. Leonardo ci ha già provato in passato a convincere Claudio Lotito, con questo risultato: fallimento.



MERCATO MILAN- Non è stato il primo a gettare la spugna. Già l'Inter nel 2017 e il Real Madrid hanno bussato alla porta di Formello: tutti a casa senza Milinkovic. La maxi-offerta rossonera arrivava a 120 milioni grazie ai 40 milioni per il prestito, i cartellino di Bonaventura e Borini e il successivo riscatto, nulla di fatto. Il Mondiale sotto tono e la stagione così così del serbo hanno abbassato il prezzo del cartellino, con un occhio alle notizie dalla UEFA, che potrebbero cambiare le carte in tavola.