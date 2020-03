Tantissime big vogliono sul mercato i diamanti della Lazio di Lotito. La stagione fantastica disputata dalla Lazio fino a qui ha attratto gli operatori di mercato di tantissime grandi squadre, italiane ed estere. Dall'Inter, alle big di Premier League, in tante sono interessate ai campioni biancocelesti. A partire dai difensori.



MERCATO LAZIO, I DIFENSORI - Come riporta il Messaggero, non c'è solo il Barcellona su Luiz Felipe: molti club dalla Premier League si stanno informando, e la Lazio non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Il difensore vorrebbe 1,8 milioni, la Lazio viaggia su cifre più basse. Attenzione ad Acerbi: il Chelsea avrebbe contattato Pastorello, ma il difensore vorrebbe chiudere la carriera a Roma.