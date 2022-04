Il futuro di Gianluigi Donnarumma è in bilico. Il PSG è con le spalle al muro, a breve dovrà decidere tra lui e Keylor Navas, dopo che quest'ultimo ha assicurato di non voler trascorrere "un altro anno così". Il numero 1 della Nazionale italiana, però, non ha più le pretendenti di qualche tempo fa. Secondo Il Corriere della Sera, in Italia sarebbe rimasta solo la Juve, mentre un ritorno al Milan è diventato pressoché impossibile. Anche la pista bianconera, però, non sembra calda come un tempo: Massimiliano Allegri, infatti, ha preferito puntare su Wojcech Szczesny, e il suo parere sarà vincolante.