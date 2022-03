Torna di moda la pista Lacazette dalle parti della Roma. Secondo quanto riportato da asromalive, l'interesse dell'Arsenal per Jovic del Real Madrid lascia presagire la partenza dell'attaccante francese in scadenza a giugno, già seguito in passato da Tiago Pinto. Dopo il colpo Svilar, quindi, in estate il ds potrebbe tentare anche questo affare.