Un mercato unico, da quando si ripartirà fino a fine anno. Uefa, Eca, Federazioni e Leghe Europee hanno ricevuto dalla Fifa le linee guida in base alle quali gestire le 16 settimane previste dal calendario internazionale per le trattative e gli affari, ma anche se ogni Federazione può gestire in maniera autonoma - secondo il Corriere dello Sport - si fa concreta l'idea di creare una finestra comune a tutte le leghe europee, con una data di inizio e di fine delle trattative per tutti.



COME CAMBIA - Se sarà usato il modello del calendario parallelo, quello che prevede la conclusione della stagione con la finale di Champions l'8 agosto, il mercato inizierà il 15 agosto e terminerà dopo 16 settimane, ovvero a inizio dicembre, mentre se sarà scelto il calendario a blocchi, con la finale di Champions il 22 agosto, il via delle trattative avverrà a inizio settembre, fino al 20 dicembre. Insomma, tre mesi e mezzo di campionato con il mercato aperto, senza la finestra di gennaio.