Niente Ianis Hagi per la Lazio: o meglio, come riportano in Romania per ora il figlio d'arte sembra intenzionato a godersi la sua avventura ai Rangers di Glasgow, che l'hanno acquistato con un sostanzioso sconto sui 5 milioni pattuiti. Per portare Hagi in Scozia hanno sborsato 3,3 milioni di euro. Ora Tare cambierà interlocutori: per provare il colpo dovrà parlare con i Rangers.



MERCATO LAZIO - Ianis Hagi ha snobbato le altre offerte perché ai Rangers si è trovato bene, dopo il prestito invernale dal Genk. La Lazio ha provato l'inserimento, ma il club scozzese ha fatto valere la buona esperienza del centrocampista in Scozia. E ora la Lazio dovrà trattare ancora. E su una base d'asta più alta, che, secondo i media rumeni, rende la trattativa più complicata, se non impossibile.