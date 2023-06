L'ex Fiorentina ed Inter Claudio Merlo è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato delle vicende giudiziarie che riguardano la Juve. Queste le sue parole: "Siamo in Italia, qui si fa sempre così. Le dichiarazioni di Gravina sono assurde, il calcio italiano è vergognoso perché ci sono squadre che hanno pagato più della Juve per colpe molto minori. Questa sentenza della UEFA sta andando troppo per le lunghe, ho l’impressione che alla fine non ci sarà nessun provvedimento e questo ovviamente andrebbe a discapito della Fiorentina”